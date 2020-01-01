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سيارات

مع بداية العام الجديد.. تعرف على شروط دخول الدراجات النارية إلى البحرين عبر جسر الملك فهد.. صور

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:39 ص
جانب من عبور الدراجات
جانب من عبور الدراجات النارية إلى البحرين
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محمود نوفل

دشنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد في السعودية ، عبور الدراجات النارية لأول مرة بصفة رسمية مع مطلع العام إلى البحرين مع مطلع العام 2020.

وكان الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عماد المحيسن، قد أكد أنه سيتم السماح بعبور الدراجات النارية والتنقل بين المملكتين خلال فترة التشغيل التجريبي شريطة أن تكون المركبة مرخصة وتحمل لوحات مرورية وخاضعة للأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية والبحرين.

ولفت إلى أنه "سيتم تقديم هذه الخدمة على مدار اليوم طيلة أيام الأسبوع على أن يتم إيقافها مؤقتا حفاظا على سلامة المسافرين عند سوء الأحوال الجوية".

وبيًن أنه جرى تخصيص المسار أقصى اليمين لإنهاء إجراءات سفر الدراجات النارية في مناطق إجراءات القدوم والمغادرة بالجانبين السعودي والبحريني.

وذكر المحيسن قائلا : إضافة إلى إتاحة كافة مسارات دفع الرسوم بالجانبين والتي تم تحديدها بقيمة 25 ريال أو 2.50 دينار بحريني للاتجاه الواحد، أهاب المسؤول السعودي بجميع سائقي الدراجات النارية الالتزام باشتراطات وضوابط السلامة والسرعة المحددة واقتناء الملابس المناسبة وارتداء خوذ الرأس وحامي العينين واتباع اللوحات الإرشادية في مناطق الإجراءات.
مع بداية العام الجديد.. تعرف على شروط دخول الدراجات النارية إلى البحرين عبر جسر الملك فهد.. صور
مع بداية العام الجديد.. تعرف على شروط دخول الدراجات النارية إلى البحرين عبر جسر الملك فهد.. صور
مع بداية العام الجديد.. تعرف على شروط دخول الدراجات النارية إلى البحرين عبر جسر الملك فهد.. صور
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