الدوري الإنجليزي.. توتنهام يواجه ساوثهامبتون بطموح المربع الذهبي

يحل فريق توتنهام، ضيفا ثقيلا على ساوثهامتون اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء، على ملعب سانت ميريز ضمن منافسات الجولة ال21 من بطولة الدوري الإنجليزي.



ويدخل توتنهام المباراة بطموحات قوية تحت قيادة مورينيو الذي قادهم للفوز في ثلاث مباريات وتعادل وهزيمة في آخر خمس لقاءات خاضها ليقترب الفريق اللندني من المربع الذهبي بعد معاناه .



ويسعى ساوثامبتون لتخطي سلسلة الهزائم المتتالية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية وأصبح معرض للهبوط.



ويحتل فريق توتنهام المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة بينما جاء فريق ساوثهامبتون في المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة .