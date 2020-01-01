AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإنجليزي.. توتنهام يواجه ساوثهامبتون بطموح المربع الذهبي

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:38 ص
توتنهام
توتنهام
Advertisements
عبدالله هشام
يحل فريق توتنهام، ضيفا ثقيلا على ساوثهامتون اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء، على ملعب سانت ميريز ضمن منافسات الجولة ال21 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويدخل توتنهام المباراة بطموحات قوية تحت قيادة مورينيو الذي قادهم للفوز في ثلاث مباريات وتعادل وهزيمة في آخر خمس لقاءات خاضها ليقترب الفريق اللندني من المربع الذهبي بعد معاناه .

ويسعى ساوثامبتون لتخطي سلسلة الهزائم المتتالية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية وأصبح معرض للهبوط.

ويحتل فريق توتنهام المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة بينما جاء فريق ساوثهامبتون في المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إقالته.. ماذا قدم بوتشيتينو مع توتنهام؟

مورينيو يحصل على ثانى أعلى راتب في الدورى الإنجليزى

توتنهام يواجه وست هام يونايتد في المهمة الأولى لـ مورينيو

آرسنال يخطط لتوجيه طعنة غادرة إلى إيمري

توتنهام يواجه بورنموث من أجل استمرار الانتصارات مع مورينيو فى الدوري

تشيلسي في ضيافة توتنهام بـ الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

شاهد.. أول ظهور لخطيبة محمد محمود عبدالعزيز

وبشهادة المنافسين تتجلى الحقيقة.. منافسو طلعت مصطفى يؤكدون ريادته كأفضل مطور عقاري في مصر.. فيديو

حسن حمدي في ضيافة أحمد موسى «على مسئوليتي» عبر صدى البلد.. اليوم

أخبار الرياضة | ضربة قوية لـ بيراميدز.. أخطاء تركي آل شيخ.. مشكلة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو

انتبه.. عدم شرب الماء يسبب جلطات الدم.. الأسباب وطرق الوقاية

شاهد.. هيفاء وهبي تقبل امرأة في حفلها برأس السنة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كسر مفاجئ لخط مياه الشرب الرئيسي وسط أسوان .. فيديو وصور

أم تستخدم حيلة ذكية لمنع أطفالها من الانشغال بالموبايل أثناء الأكل|شاهد

بعد الأسعار الجديدة.. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر 2020..صور