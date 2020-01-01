محمود الخطيب وحسن شحاتة على رأس المدعوين لحفل الأفضل في أفريقيا

دعا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عددا من رؤساء الأندية بالدوري المصري على رأسهم محمود الخطيب من أجل حضور حفل الأفضل في عام 2019 التي ستقام في مصر بأحد فنادق الغردقة يوم 7 يناير الجاري.





ووجه الاتحاد الأفريقي الدعوة إلى عمرو جزارين، رئيس نادي الجزيرة، وحسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وشوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي.





وبتعاون كبير من محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، تم تزيين كافة شوارع الغردقة والطرق المؤدية إلى منتجع سهل حشيش مع انتشار أعلام الاتحاد الأفريقي والمسابقة بجميع شوارع الغردقة، بجانب تزيين مطار الغردقة بالأعلام وتغيير ديكوراته بالكامل بلافتات الترحيب بضيوف حفل الجائزة العالميين، مع التأكيد على تسهيلات لجميع القادمين من أجل الحفل.





وأكد الخبير السياحي العالمي كامل أبو علي، أن الجهد الكبير من كافة الأطراف لإنجاح الحفل ولفت أنظار العالم يشكل سيمفونية رائعة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا على أعلى مستوى، معربا عن ثقته بأن حفل الأفضل هذا العام سيكون بالفعل الأفضل والأروع والأجمل في التاريخ بفضل الترتيبات عالية المستوي للحفل في ظل التنسيق بين الشركاء "كاف" ومجموعة "بيك الباتروس" وبتنظيم الشركة الوطنية "استادات القابضة".



