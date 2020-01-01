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رياضة

5 تغييرات لـ أنشيلوتي مع ايفرتون أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:24 م
إيفرتون
إيفرتون
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محمد رشاد
أجرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي 5 تغييرات في تشكيل إيفرتون أمام سيتي وعاد للعب بثلاثي دفاعي، ويتواجد كالفيرت لوين على رأس هجوم التوفيز.

وجاء تشكيل التوفيز كالآتي:


حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: هوليجيت – ييري مينا – شيموس كولمان

الوسط: لوكاس ديني – جيلفي سيجورديسون – فابيان ديلف – سيديبه

الهجوم: بيرنارد – كالفريت لوين – ريتشارلسون

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