5 تغييرات لـ أنشيلوتي مع ايفرتون أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أجرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي 5 تغييرات في تشكيل إيفرتون أمام سيتي وعاد للعب بثلاثي دفاعي، ويتواجد كالفيرت لوين على رأس هجوم التوفيز.
وجاء تشكيل التوفيز كالآتي:
حراسة المرمى: جوردان بيكفورد
الدفاع: هوليجيت – ييري مينا – شيموس كولمان
الوسط: لوكاس ديني – جيلفي سيجورديسون – فابيان ديلف – سيديبه
الهجوم: بيرنارد – كالفريت لوين – ريتشارلسون
وجاء تشكيل التوفيز كالآتي:
حراسة المرمى: جوردان بيكفورد
الدفاع: هوليجيت – ييري مينا – شيموس كولمان
الوسط: لوكاس ديني – جيلفي سيجورديسون – فابيان ديلف – سيديبه
الهجوم: بيرنارد – كالفريت لوين – ريتشارلسون