شاهد .. نفوق عشرات الحيوانات في حديقة ألمانية بسبب فوانيس السماء



اشتعلت النيران الحارقة العشرات من الحيوانات ، بما في ذلك القرود والخفافيش والطيور ،وهم على قيد الحياة بعد أن اجتاح الحرائق في حديقة للحيوانات الألمانية في الدقائق الأولى من عام 2020.



ذكرت الشرطة التي تم استدعاؤها في الساعة 12.38 صباحا لإحتمال وجود الحريق نشب فى حديقة حيوان كريفيلد بشمال غرب ألمانيا بسبب فوانيس السماء الصينية التى انطلقت للاحتفال بالعام الجديد.



وأوضح العديد من الشهود بأنهم رأوا فوانيس السماء تتطاير مع ادخنة الحريق المشتعل في السماء بعد وقت قصير من منتصف ليل الأربعاء بالقرب من حديقة الحيوان ، وقال جيرد هوبمان ، رئيس الشرطة الجنائية في المدينة للصحفيين، إنه تم اكتشاف ثلاثة فوانيس تحمل رغبات العام الجديد مكتوبة بخط اليد في الأنقاض المشتعلة.



وقالت حديقة الحيوان بالقرب من الحدود الهولندية إن منزل القرود بأكمله قد احترق وأن أكثر من 30 حيوانًا ، بما في ذلك خمسة قرود الأورانجوتان وغوريلا عمرها 48 عامًا تدعى سيلفا تدعى ماسا وشمبانزي وعدة قرود ، بالإضافة إلى خفافيش وطيور الفاكهة ماتوا .



فيما تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ اثنين الشمبانزي فقط من النيران، حيث قال مدير حديقة الحيوانات وولفجانج دريسن إن الحيوانات عانوا من حروق ولكنهم في حالة مستقرة الآن.

