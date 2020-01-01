AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد .. نفوق عشرات الحيوانات في حديقة ألمانية بسبب فوانيس السماء

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:58 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

اشتعلت النيران الحارقة العشرات من الحيوانات ، بما في ذلك القرود والخفافيش والطيور ،وهم على قيد الحياة بعد أن اجتاح الحرائق في حديقة للحيوانات الألمانية في الدقائق الأولى من عام 2020.

ذكرت الشرطة التي تم استدعاؤها في الساعة 12.38 صباحا لإحتمال وجود الحريق نشب فى حديقة حيوان كريفيلد بشمال غرب ألمانيا بسبب فوانيس السماء الصينية التى انطلقت للاحتفال بالعام الجديد.

وأوضح العديد من الشهود بأنهم رأوا فوانيس السماء تتطاير مع ادخنة الحريق المشتعل في السماء بعد وقت قصير من منتصف ليل الأربعاء بالقرب من حديقة الحيوان ، وقال جيرد هوبمان ، رئيس الشرطة الجنائية في المدينة للصحفيين، إنه تم اكتشاف ثلاثة فوانيس تحمل رغبات العام الجديد مكتوبة بخط اليد في الأنقاض المشتعلة.

وقالت حديقة الحيوان بالقرب من الحدود الهولندية إن منزل القرود بأكمله قد احترق وأن أكثر من 30 حيوانًا ، بما في ذلك خمسة قرود الأورانجوتان وغوريلا عمرها 48 عامًا تدعى سيلفا تدعى ماسا وشمبانزي وعدة قرود ، بالإضافة إلى خفافيش وطيور الفاكهة ماتوا .

فيما تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ اثنين الشمبانزي فقط من النيران، حيث قال مدير حديقة الحيوانات وولفجانج دريسن إن الحيوانات عانوا من حروق ولكنهم في حالة مستقرة الآن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

توافد ممثلي عمومية اتحاد الكرة إلى اجتماع مرتضى منصور بالزمالك

هتك عرض سيدة عامين بحجة فك وقف الحال.. السجن 10 سنوات للشيخ مصطفى لممارسته الدجل

مجدي الهواري يلتقي أشرف زكي وروجينا في المسجد النبوي .. صورة

فيديوجراف | رد فعل غريب من بابا الفاتيكان .. كيف برره

فى عيد ميلاده.. آيتن عامر تحتضن زوجها بإطلالة بسيطة.. فيديو

اخبار الرياضة.. أزمة تؤخر قيد كهربا.. الخطيب على كرسي متحرك.. تحذير للاعبي الزمالك

AdvertisementS

عاجل | قرار جديد من الخطيب وتركي آل الشيخ عن مباراة الأهلي والهلال السعودي

أمطار غزيرة ورياح شديدة وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس فى مصر من الخميس إلى السبت

سعر البنزين الجديد .. مصر تنتظر تسعيرا جديدا للمنتجات البترولية خلال أيام

كنت بتوجع لما بشوفها.. داليا البحيرى تكشف تفاصيل مؤثرة لوفاة طفلتها.. فيديو

أندية الدوري الممتاز تتجاهل دعوة مرتضى منصور وتغيب عن اجتماع الجمعية العمومية

عاجل | لقاء الأشقاء .. تفاصيل وكواليس جلسة الخطيب وتركي آل الشيخ فى السعودية

جنسيتها سعودية.. فايزة المطيري تثير الجدل باعتناقها المسيحية في بداية 2020

عاجل|معلول يسجل الهدف الاول للأهلي في شباك مصر المقاصة من ركلة جزاء ..فيديو

اللجوء إلى الفيفا .. سيناريوهات حل أزمة قيد كهربا مع الأهلي

ليس عبدالله السعيد.. تعرف على صفقة الزمالك الوحيدة في الميركاتو الشتوي

حسن حمدي: الحضري اشتكاني لـ مبارك ولم أتراجع في قراري.. فيديو

هدية الحكومة للشعب فى 2020..إلغاء الممارسة وتركيب عدادات كهرباء بالمباني المخالفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. بطاطس مهروسة بالبيض مع سلطة التونة

لكل اسم حكاية.. زاوية الأموات.. مقابر تاريخية بأيدٍ فرنسية على أرض المنيا

حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد