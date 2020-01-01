ادخل يمين يا منيل.. تعليق كوميدي من تامر أمين على تسجيل بدرية طلبة لـ جوجل ماب بصوتها.. شاهد

علق الإعلامي تامر أمين على تسجيل الفنانة بدرية طلبة لـ جوجل ماب «GPS» بصوتها قائلا: «مفيش الكلام ده خالص».



وقال أمين خلال برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار»: إننشرت إشاعة منذ أيام بأن شركة جوجل العالمية، اتفقت مع بدرية طلبة على تسجيل ال«GPS» بصوتها وينزل على تطبيق جوجل.



وأضاف أنها ممكن تكون إشاعة، ويمكن أيضا تطبيق آخر اتفق مع بدرية طلبة عمل لعبة، ولكن غير مصدق ان جوجل العالمية توقع عقد مع بدرية طلبة لتسجيل صوتها في التطبيق الجديد.



وقام الإعلامي تامر أمين بتقليد الفنانة بدرية طلبة، في حالة تسجيل الـ «GPS» بصوتها، مازحا : «يوه خش يمين يامنيل، اتنيل وارجع الملف اللي جاي».



وأكد تامر أمين أن شركة جوجل نفت كل ما تردد بشأن الاتفاق مع بدرية طلبة، و"لا أحد يعلم بدرية طلبة اتفقت مع مين".

