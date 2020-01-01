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توك شو

حسن حمدي يوجه رسالة مهمة لـ الخطيب.. فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:10 م
حسن حمدي والخطيب
حسن حمدي والخطيب
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البهى عمرو
وجه الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، رسالة حب وتقدير للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدراة النادي الأهلي.

وأضاف الكابتن حسن حمدي، خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة «صدي البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن الخطيب فى عمرة، وانه أكد له انه سيقوم بأداء العمرة على كرسي متحرك.

وأشار الكابتن حسن حمدي، إلى أن، بيبو عليه أن ينسي الفترة الماضية، مؤكدًا أنه لا يريد الحديث فى أى تفاصيل.

وأوضح الكابتن حسن حمدي، أن، الخطيب عليه حمل كبير وعليه أن يركز فى عمله فقط.

وأكد الكابتن حسن حمدي، أن، الخطيب يجب أن يبتعد عن الصحافة لانه يهاجم على أشياء كثيرة.
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