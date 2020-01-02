دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلادها وتوجه رسالة لـ شقيقتها إيمي.. شاهد

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها بصورة جديدة برفقة شقيقتها إيمي سمير غانم عبر حسابها بموقع إنستجرام.

وظهرت دنيا أثناء الاحتفال بعيد ميلادها مع شقيقتها إيمي بمنزلها.

وعلقت دنيا علي الصورة "انا احبك كثيرا اختي الغالية ربنا يخليكي ليا".





ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات بين "ربنا يخليكو لبعض" و"كل سنة وانتي طيبة وسعيده وناجحة في حياتك" و"منورين الدنيا كلها".





واحتفلت الفنانة دنيا سمير غانم، مساء أمس، بعيد ميلادها الـ٣٥ فهي من مواليد ١ يناير ١٩٨٥، وتنتمى لمواليد برج الجدي.



