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اقتصاد

اتحاد الصناعات يشيد بقرار إلغاء حصول المصانع على شهادة مواصفات وجودة لمنتجاتها

الخميس 02/يناير/2020 - 10:30 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أشاد اتحاد الصناعات المصرية، بقرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بإلغاء القرار الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعي أو تجديده، والذي كان يلزم المنشآت الصناعية بالحصول على شهادة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تدل على مطابقة عينة إنتاجها الأولية للمواصفات القياسية المعنية طبقا للنظام المتبع على السجل الصناعي الدائم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي كانت تجدد عند تجديد السجل.

وأكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدى، أن القرار جريء وأشاد بسرعة اتخاذه، حيث جاء في غضون أيام من توليها مسئولية حقيبة الصناعة، معربا عن ارتياح المجتمع الصناعي لهذا القرار الأمر الذي يعد مؤشرا إيجابيا لانفتاح الحكومة على التفاعل مع المتطلبات والمقترحات البناءة بشأن تنقيح السياسات الصناعية من الإجراءات التي تؤثر سلبًا على القطاع الصناعي وعلى مساهمته في الاقتصاد القومي.
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