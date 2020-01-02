قرار عاجل من جامعة الإسكندرية في واقعة اعتداء طالبة على أستاذة.. تفاصيل

أحالت الدكتورة غادة موسى، عميد كلية الأداب جامعة الإسكندرية، واقعة اعتداء طالبة بقسم اللغات الشرقية للشئون القانونية على أستاذة بالكلية للتحقيق، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة عقب ظهور نتائج التحقيق.



وأكدت عميد الكلية، في تصريحات صحفية اليوم، أن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، كلّف بضرورة استكمال كافة مراحل التحقيق، حيث لن يقبل أي تجاوز في حق أي طرف من الأطراف.



وأكدت "غادة"، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسبب في إحداث فوضى داخل لجنة الامتحانات أو أي تجاوز يمس سير العمل لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين داخل جامعة الإسكندرية.



كانت مشادة قد وقعت بين طالبة بقسم اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وأستاذة بالكلية خلال سير امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث اتهمت الأستاذة الطالبة بالاعتداء عليها بالسب والضرب داخل مكتبها بالكلية، وهو ما نفته الطالبة.



