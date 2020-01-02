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للسيدات فقط .. تعرفى على أهمية الكولاجين للبشرة

الخميس 02/يناير/2020 - 10:45 م
للسيدات فقط .. ما
للسيدات فقط .. ما أهمية الكولاجين للبشرة؟
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رضوى حسام
يعتبر الكولاجين من أهم العناصر التي تحتاجها البشرة، فهو يقلل التجاعيد والخطوط الدقيقة على سطح البشرة فهو يتركز أسفل طبقة الجلد الخارجية على شكل طبقة من الدهون التي تحافظ على نضارة البشرة.

كما يعمل على شد سطح الجلد ويحافظ على شباب وحيوية البشرة بفضل احتوائه على الأحماض الأمينية التي تساعد على تعبئة أسفل طبقة الجلد بالدهون السائلة التي تترك سطح الجلد مشدودًا.

وحسب موقع " health line " يعمل الكولاجين على معالجة آثار الجروح والندبات، وهذا ما تقوم به الأحماض الأمينية التي تساعد البشرة على معالجة نفسها واستبدال الخلايا المتضررة من الطبقات الخارجية للبشرة.

وللكولاجين نتائج فعالة في ترطيب البشرة، فجفاف سطح البشرة لا يعد مشكلة حقيقية في وجود الكولاجين الذي ينتج سوائل خاصة تخزن الماء وتعيد توزيعه كلما احتاجت البشرة لذلك.

ويعمل على التقليل من احتمال ترهل سطح البشرة، وذلك بفضل العناصر الطبيعية التي تجعل الكولاجين قادرًا على تعبئة أسفل طبقة البشرة دون الحاجة إلى كريم أو لوشن مخصص لشد البشرة.
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