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محافظات

في 10 معلومات .. اعرف ماذا تفعل الحكومة في شجرة مريم بالمطرية

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:02 ص
شجرة مريم
شجرة مريم
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عبد العزيز جمال
تجرى حاليا مجموعة من أعمال التطوير للمنطقة المحيطة بشجرة السيدة مريم العذراء ومحكي البئر بمنطقة المطرية بالقاهرة والتي تعد أحد نقاط مسار العائلة المقدسة بمصر.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز معلومات عن مشروع التطوير :

1- المشروع يتضمن ترميم الشجرة بشكل أساسي
2- عمل أسوار حديثة حول المنطقة لحمايتها
3- استكمال كل أعمال تشغيل شلالات المياه بالكامل والموجودة عند فوهة البئر المجاور للشجرة كمنظر جمالى
4- خدمات رفع المياه بالإضافة إلى تجهيز منطقة الكافيتريات
5- تطوير نظم الإضاءة و التأمين بالمنطقة الأثرية
6- رفع كفاءة الحديقة العامة و تجهيز مركز للزوار
7- إقامة قاعتى عرض دائم بالمنطقة لتعريف الزائرين بتاريخ رحلة العائلة المقدسة في مصر
8- شرح تاريخ شجرة مريم من خلال عرض أفلام تسجيلية ووثائقية في قاعتي العرض
9- طلاء وتجميل العقارات المجاورة لمنطقة شجرة مريم لتليق بصورة مصر
10- الإنتهاء من التطوير خلال شهر فبراير القادم

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