منقذ فتاة المنصورة يكشف تفاصيل حفلة التحرش .. فيديو

قال سلامة أحمد سلامة، الشاب الذى أنقذ فتاة المنصورة من التحرش، إنه كان يسير فى الشارع هو وأصدقاؤه ليلة رأس السنة وبعدها شاهد شبابا كثيرين تسير خلف فتاتين.



وأضاف سلامة أحمد سلامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الشباب كانت تسير خلف اثنتين وليست فتاة واحدة كما ظهر فى الفيديو.



وأشار سلامة أحمد سلامة إلى أن الشباب ظلت تتحرش بالبنتين وبعد ذلك جرت كل منهما فى مكان ودخلت إحداهما فى أحد المحلات كما ظهر فى الفيديو المعروض على السوشيال ميديا.



وتابع سلامة أحمد سلامة أن " بعد ذلك قام صاحب المحل بطرد الفتاة من المحل خوفًا على المحل وذلك لكثرة الشباب أمام المحل".



وأكد سلامة أحمد سلامة، أن الفتاة عندما خرجت من المحل وقفت تحت عمارة تستغيث، وبعدها تجمع الشباب خلفها وقاموا بالتحرش بها.