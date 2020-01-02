AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

منقذ فتاة المنصورة يكشف تفاصيل حفلة التحرش .. فيديو

الخميس 02/يناير/2020 - 10:27 م
فتاة المنصورة
فتاة المنصورة
Advertisements
البهى عمرو
قال سلامة أحمد سلامة، الشاب الذى أنقذ فتاة المنصورة من التحرش، إنه كان يسير فى الشارع هو وأصدقاؤه ليلة رأس السنة وبعدها شاهد شبابا كثيرين تسير خلف فتاتين.

وأضاف سلامة أحمد سلامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الشباب كانت تسير خلف اثنتين وليست فتاة واحدة كما ظهر فى الفيديو.

وأشار سلامة أحمد سلامة إلى أن الشباب ظلت تتحرش بالبنتين وبعد ذلك جرت كل منهما فى مكان ودخلت إحداهما فى أحد المحلات كما ظهر فى الفيديو المعروض على السوشيال ميديا.

وتابع سلامة أحمد سلامة أن " بعد ذلك قام صاحب المحل بطرد الفتاة من المحل خوفًا على المحل وذلك لكثرة الشباب أمام المحل".

وأكد سلامة أحمد سلامة، أن الفتاة عندما خرجت من المحل وقفت تحت عمارة تستغيث، وبعدها تجمع الشباب خلفها وقاموا بالتحرش بها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكشف عن تفاصيل واقعة تحرش امرأة بالمارة في السعودية| فيديو

عقب تحرشها بالرجال في جدة.. فتاة الفيديو الشهير باكية: أنا آسفة.. فيديو

ضبط اثنين تعمدا التحرش بالنساء فى إحدى الفعاليات الترفيهية بحائل

آفة تهدد أمن المجتمع.. «المرأة للإرشاد» يدين التحرش بفتاة المنصورة

مزقوا ملابس الفتاة.. تحرش جماعي في المنصورة مع بداية السنة الجديدة.. صور

فيديوجراف | تحرش جماعي .. التفاصيل الكاملة لواقعة فتاة المنصورة

ترشيحاتنا

مصر : موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن

ذبحة صدرية سبب وفاة الإعلامية نجوى قاسم.. ومذيعة شهيرة تبكي على الهواء حزنا عليها

مصطفى محمد يحرز هدفا عالميا لـ الزمالك في مرمى أسوان

خناقة وهدف ملغي.. حرس الحدود يتقدم 1 / 0 امام بيراميدز

بعد الكشف عن صور جديدة لاكتمال مشروع سد النهضة.. مصر ترد بهذه الإجراءات

شاهد.. محافظ الإسكندرية على مقهى مع أهالي منطقة خورشيد.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انزعجت من نباحه.. سيدة بلا رحمة تُغرق كلبها في حوض الاستحمام.. تفاصيل

بعد تخلي والدها عنها.. طفلة تعيش في مكب نفايات.. تفاصيل مؤلمة

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات دجاج سيزر وسلطة الجرجير بالبنجر