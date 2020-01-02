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رياضة

أحمد الشناوي يؤكد أحقية الزمالك وأسوان في ضربة جزاء.. وطرد طارق حامد مستحق

الخميس 02/يناير/2020 - 11:52 م
مباراة الزمالك وأسوان
مباراة الزمالك وأسوان
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محمد رشاد
أكد أحمد الشناوي المحلل التحكيمي أحقية الزمالك في ضربة جزاء الشوط الأول خلال مباراته أمام أسوان، مضيفًا أن قرار الحكم بإلغاء هدف محمود علاء كان صحيحًا.

أقيمت مباراة الزمالك وأسوان على استاد القاهرة، وشهدت إحراز مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو، لهدفي الأبيض في مرمى منافسه.

وقال أحمد الشناوي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون سبورت: "الزمالك كان لديه ركلة جزاء لم تحتسب في عرقلة زيزو بالشوط الأول، ولكن الحكم لم يرها بسبب تمركزه".

وأضاف: "الهدف الملغي قرار صحيح بسبب خطأ على محمود علاء، والاعتراضات من قبل لاعبي الزمالك كثيرة وطرد طارق حامد مستحق".

وأتم: "ركلة جزاء الزمالك صحيحة، وأسوان كان يستحق ركلة جزاء لكن لم يحتسبها الحكم".
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