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أسامة عبد العزيز: الأزمة الليبية لن يتم حلها إلا من خلال الدول العربية.. فيديو

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:26 ص
أسامة عبد العزيز
أسامة عبد العزيز الكاتب الصحفى المتخصص فى الشأن التركي
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البهى عمرو
قال أسامة عبد العزيز الكاتب الصحفى المتخصص فى الشأن التركي، إن الأزمة الليبية لن يتم حلها إلا من خلال الدول العربية المجاورة لها، موضحًا أن الدبلوماسية المصرية نشطة وهناك تحركات كبيرة.

وأضاف عبد العزيز، خلال حواره ببرنامج " مساء دي غم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي، رامي رضوان، أن تونس لها دور ايضا فى الوقوف بجانب الأزمة الليبية، وأن تونس رفضت أن يتم استغلالها لتمرير الجنود الأتراك منها.

وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لن يقوم بإرسال جنود أتراك، ولكن سيقوم بإرسال المرتزقة السوريين، مؤكدًا أن أردوغان سيهيأ الوضع قبل أن يرسل الجنود الأتراك.

وكشف أن نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اجتمع مع الصحفيين بالأناضول وقال لهم ربما لن يتم ارسال قوات إلى ليبيا إذا تراجع الجيش الوطنى الليبي.

أوضح عبد العزيز أن رجب طيب أردوغان، لديه مشكلات كثيرة بالداخل ويقوم بعمل كل ذلك للخروج منها.
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