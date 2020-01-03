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فن

رحيلك مؤلم .. كندة علوش تنعى نجوى قاسم

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:40 ص
نجوى قاسم
نجوى قاسم
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شروق ابراهيم
نعت الفنانة السورية كندة علوش، الاعلامية اللبنانية نجوى قاسم من خلال حسابها بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وغردت كندة علوش قائلة :"خبر قاسي وحزين مع بداية العام.. رحيل الإعلامية الرائعة والصديقة نجوى قاسم".

تابعت: " نجوى اللبنانية حتى العظم، والتي كانت مع وجع المواطن العربي في كل مكان.. رحيلك مؤلم عزائي لأهلها ومحبيها".

وتوفيت الإعلامية اللبنانية في قناة العربية، نجوى قاسم، امس الخميس، بمنزلها في دبي عن عمر يناهز 51 عامًا.

ودشن عدد من رواد واقع التواصل الاجتماعى تويتر في مصر والدول العربية هاشتاج #نجوي_القاسم ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى السوشيال ميديا.
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