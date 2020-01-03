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تكنولوجيا

صاحب فكرة كمبيوتر صخر.. من هو المصري نبيل علي الذي يحتفل جوجل بميلاده

الجمعة 03/يناير/2020 - 02:24 ص
العالم المصري نبيل
العالم المصري نبيل علي
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صدي البلد
احتفل محرك البحث جوجل، بالذكري 82 لميلاد الدكتور نبيل علي محمد عبد العزيز (1 يناير 1938 - 26 يناير 2016) وهو كاتب ومفكر مصري وعالم في مجال معالجة اللغات الطبيعية حاسوبيا.

وحصل نبيل علي - الذي وضع جوجل صورته علي الصفحة الرئيسية للموقع - على البكالوريوس في هندسة طيران عام 1960 ثم على الماجستير 1967 والدكتوراة في هندسة الطيران عام 1971.

وعمل في الفترة بين عامي 1961 و 1972 ضابطًا مهندسًا في القوات الجوية المصرية في مجالات الصيانة والتدريب وفي العام 1972 انتقل إلى مجال الكمبيوتر حيث كان من أوائل العرب الذين احترفوا في هذا المجال. فعمل في الفترة بين عامي 1972 و1977 مديرًا للحاسب الآلي بشركة مصر للطيران وكان أول من أدخل نظم الحجز الآلي بشركات الطيران في المنطقة العربية، ثم تقلد بعد ذلك مناصب ومستويات مختلفة في شركات عربية وعالمية في مجال الكمبيوتر في مصر والكويت وأوروبا وكندا والولايات المتحدة الأميركية حتى العام 1983 حيث عمل مديرًا لمشروع صخر للكمبيوتر كما كان صاحب فكرة إنشائه ثم من العام 1985 إلى العام 1999 نائبًا لرئيس مجلس إدارة شركة صخر للبحوث والتطوير، كما عمل باحثًا متفرغًا في بحوث ثقافة المعلومات والذكاء الاصطناعي وتطبيقه على اللغة العربية وكمدير لمؤسسة النظم المتقدمة متعددة اللغات.

كما عمل مديرًا مساعدًا لشركة صخر لبرمجيات الكمبيوتر ومدير مشروع في الشركة الوطنية المصرية للمعلومات العلمية والفنية، صمم أكثر من 20 برنامجًا تربويًا وتعليميًا.
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