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أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني عن مقتل سليماني: أمريكا تتحمل تداعيات مغامراتها المتهورة

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:51 ص
محمد جواد ظريف -
محمد جواد ظريف - وزير الخارجية الإيراني
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أ ش أ
أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن إدانتها واستنكارها الشديدين بشأن مقتل اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في العراق، واصفة عملية قتله بـ"الإجراء الإرهابي والإجرامي"، فيما حمل وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف الولايات المتحدة "تداعيات جميع مغامراتها المتهورة".

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بيان رسمي: "إن خارجية بلاده "ستعمل على توظيف جميع طاقاتها السياسية والقانونية والدولية؛ لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي في مساءلة النظام الأمريكي المجرم والإرهابي بشأن هذه الجريمة السافرة"، على حد قوله.

ونقلت نقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية عن "ظريف" قوله في تصريح مقتضب آخر: "إن أمريكا هي المسؤولة عن تداعيات جميع مغامراتها المتهورة".

من جهته، أعلن المتحدث باسم أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كيوان خسروي أن المجلس سيعقد اجتماعا طارئا إثر مقتل سليماني على يد القوات الأمريكية في بغداد.
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