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فن

بعد غياب خمس سنوات.. إليسا تتألق في حفل الكويت | صور

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:11 ص
إليسا
إليسا
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آيه عاطف
أحيت الفنانة اللبنانية إليسا، حفلا غنائيا ضخما، مساء أمس الخميس، قي الكويت بعد غياب 5 سنوات عن إحياء الحفلات الغنائية هناك.

وقدمت إليسا، عددا كبيرا من الأغاني المتنوعة كان من بينها :" كرهني"، و"إلى كل اللي بيحبوني"، و"نفسي اقوله"، و"انا وحيدة"، وغيرها من الأغاني.

بينما تم وضع عدد من الكراسي الإضافية بسب بالإقبال الجماهيري الكبير على الحفل، بالرغم من إن الحفل تم إحيائه بعد احتفالات رأس السنة.

يذكر أن آخر ألبومات اليسا الفنية، البوم "إلى كل اللي بيحبوني"، والذي أعلنت من خلاله تعافيها من مرض سرطان الثدي من خلال كليب الأغنية.
بعد غياب خمس سنوات.. إليسا تتألق في حفل الكويت | صور
بعد غياب خمس سنوات.. إليسا تتألق في حفل الكويت | صور
بعد غياب خمس سنوات.. إليسا تتألق في حفل الكويت | صور
بعد غياب خمس سنوات.. إليسا تتألق في حفل الكويت | صور
بعد غياب خمس سنوات.. إليسا تتألق في حفل الكويت | صور
بعد غياب خمس سنوات.. إليسا تتألق في حفل الكويت | صور
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