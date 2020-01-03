مقتل قاسم سليماني.. الحرس الثوري الإيراني: فرحة إسرائيل وأمريكا ستتحول إلى حداد

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف، إن فرحة إسرائيل والولايات المتحدة، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، "ستتحول إلى حداد".



جاء ذلك في تصريحات للتلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الجمعة، تعليقا على مقتل سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي "أبو مهدي المهندس"، جراء غارة أمريكية بالعراق.



وأشار شريف أن إيران ستنتقم "حتما" لمقتل سليماني، وأن "الحرس الثوري سينتقل مع محور المقاومة، إلى مرحلة جديدة من اليوم فصاعدا".



وتابع: "تحول فرحة الأمريكيين والصهاينة إلى حداد لن يستغرق كثيرا".



وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية مقتل سليماني في بغداد، بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب.



واتهمت الوزارة سليماني، في بيان، بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين في العراق والمنطقة.



وهدفت الضربة الأمريكية إلى ردع خطط الهجوم الإيرانية المستقبلية، وفق بيان الوزارة الذي تعهد بأن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مواطنيها ومصالحها حول العالم.

