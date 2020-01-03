جمال الغندور يتحدى مرتضى منصور: مفيش حكام أجانب.. فيديو

رفض جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة، الاستعانة بالحكام الأجانب فى الدوري الممتاز على غرار ما حدث في الموسم الماضي ردا على طلب نادي الزمالك مؤخرا.



كان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور طالب الجبلاية بإستقدام حكام أجانب لإدارة مباريات الدورى الممتاز المتبقية ورفضه التعامل مع لجنة الحكام فى الاتحاد برئاسة جمال الغندور.



وقال جمال الغندور، لـ "صدى البلد"، إن الموسم الماضي كان سلبيا بالنسبة إلى التحكيم المصري وكان له دور في انخفاض الروح المعنوية والثقة لقضاة الملاعب المحليين.



وتابع: الموسم الماضي كان فوق مستوى لجنة الحكام السابق برئاسة عصام عبدالفتاح وقام بتوضيح الأمور لي والوضع كان أكبر منه رغم أنه كان عضو مجلس إدارة.



وأضاف: اتفقت مع اللجنة الخماسية للجبلاية قبل تولى المهمة على عدم استقدام حكام أجانب فى أية مباراة بالدورى المحلي إلا لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.



يذكر أن الزمالك حقق فوزا على فريق أسوان بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الجولة الـ 11 بالدورى الممتاز.