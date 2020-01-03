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رياضة

جاري لينكر: ترامب الوحيد القادر على منع ليفربول من التتويج بـ الدوري الإنجليزي

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:10 م
فريق ليفربول
فريق ليفربول
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محمد السعيد
أكد جاري لينكر نجم منتخب لإنجلترا السابق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوحيد القادر على منع ليفربول، من التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وكتب جاري لينكر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر": يبدو أن دونالد ترامب هو الوحيد القادر على منع ليفربول من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم".

وكان بعض السياسيين حذروا من اندلاع حرب عالمية ثالثة بسبب تورط الولايات المتحدة الأمريكية، في عملية قتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، بفارق 13 نقطة، عن أقرب منافسيه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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