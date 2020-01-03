كلي ثقة في قيادتنا وقواتنا المسلحة.. هاني رمزي يدعم الجيش المصري

نشر الفنان هاني رمزي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهر فى الصورة شخص من ظهره مرتديا زي الجيش المصرى وعلق قائلا: مصر ربنا حاميها وكلي ثقة في قيادتنا وقواتنا المسلحة.



وأضاف "رمزي" قائلا: وإذا كتب علينا القتال، فالنصر حليف لنا إن شاء الله، مصريين ايد واحدة كلنا الجيش المصري.



واحتفل الفنان هاني رمزي يوم 26 أكتوبر الماضي بعيد ميلاده الـ55، حيث ولد عام 1964، وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، والتي وصل عددها لـ110 أعمال حتى الآن منها نمس بوند، عايز حقي، غبي منه فيه، جواز بقرار جمهوري، توم وجيري، نوم التلات، الراجل الغامض بسلامته، أسد وأربع قطط.



وقدم "رمزي" عدة مسلسلات منها الشهرة، اللص الذي احبه، عصابة بابا وماما، مبروك جالك قلق، حول العالم، الف ليلة وليلة، عريس دليفري، ابن النظام، نظرية الجوافة.

