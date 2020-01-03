واشنطن: قاسم سليماني كان يخطط لهجوم وشيك ويسلح الحوثيين لمهاجمة السعودية

نقلت قناة "العربية" عن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك، أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، "كان يخطط لهجوم وشيك".



وأضاف هوك أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أخرج سليماني من المعركة، وهذا إنجاز كبير".



وأشار إلى أن "سليماني كان على لائحة الأمم المتحدة للممنوعين من السفر".



وحول دور سليماني في اليمن، أوضح هوك أن الجنرال الإيراني "تسبب بمعاناة كبيرة في اليمن"، و"مد الحوثيين بالسلاح لمهاجمة السعودية".



ولمح المبعوث الأمريكي إلى الدور الذي لعبه سليماني في شن هجمات "باليمن وسوريا والعراق ولبنان".



وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الجمعة، أن الضربة الأمريكية التي استهدفت سليماني "قانونية"، واصفًا خطر عدم التحرك ضد إيران بأنه "كان هائلا"، مضيفًا أنه "بقتل سليماني أحبطنا هجوما إيرانيا وشيكا".



وأفاد أن قرار قتل سليماني "صادق عليه الرئيس ترامب، وهو مستعد لكافة التهديدات الإيرانية".



وفي مقابلة مع شبكة "سي ان ان" الأمريكية، قال بومبيو: "لا نسعى لحرب مع إيران ولكن لن نقف مكتوفي الأيدي ونرى أميركيين معرضين للخطر".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في تغريدة له على تويتر، بعد ساعات من مقتل سليماني، أن "إيران لم تكسب حربًا أبدا"، مضيفا "لكنها لم تخسر تفاوضًا"، في إشارة إلى رغبة الولايات المتحدة في التفاوض مع طهران وحثها على ذلك، في ظل دعوات في طهران للانتقام من مقتل قاسم سليماني.



وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت اليوم الجمعة، أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت قائد فيلق القدس قاسم سليماني.



واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.



وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني، حسن روحاني بـ "الانتقام" لـ مقتل قاسم سليماني خلال الغارة الأمريكية، وتم إعلان الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام.



وفور ذلك، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، رعاياها في العراق، إلى المغادرة فورًا.