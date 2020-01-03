فتاوى تشغل الأذهان .. حكم استخدام حبوب منع الحمل وإسقاط الجنين بسبب الطلاق.. وهل يجوز إعطاء الأخت طالبة علم وتجهز نفسها للزواج من زكاة مالي

فتاوى تشغل الأذهان

هل يجوز إعطاء أختي طالبة علم وتجهز نفسها للزواج من زكاة مالي

حكم استخدام حبوب منع الحمل

هل يجوز إسقاط الجنين بسبب الطلاق



أرسل شخص سؤالا الى الشيخ ابو بكر الشافعي أحد علماء الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية يقول فيه: " هل يجوز إعطاء أختى التى مازالت فى التعليم وتجهز للزواج من زكاة المال الخاص بي مع العلم أن والدي على قيد الحياة؟



رد الشيخ أبو بكر قائلا: لا يجوز ذلك وما دام معك مال بلغ نصاب الزكاة فاعطها من مالك الخاص وليس من الزكاة، وإذا كان والدك لا يستطيع أن يقوم بجميع مصاريفها ومتطلباتها يجب عليك أن تعطيها من مالك الخاص وجوبا وليس نافلة أو تطوعا.



حكم استخدام حبوب منع الحمل



ورد سؤال إلى الشيخ أبو بكر الشافعي أحد علماء الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية يقول السائل: "هل حبوب منع الحمل حرام أم حلال ؟ .



رد الشيخ أبوبكر قائلا: إنه تجوز بشرط أن تكون مما لا ضرر في استعمالها، كأن تتسبب في وجود عقم، أو ضرر على الحمل الذي يأتي بعد ذلك، أما الضرر الخفيف الملازم لغالب الأدوية إن لم يكن لجميعها فيعفى عنه .



هل يجوز استخدام حبوب منع الحمل



ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تناول السيدات لحبوب منع الحمل، قائلة: "بالرجوع إلى آيات القرأن لم يوجد نص صريح يحرم الإقلال من النسل أو منعه، وإنما جاء فيه ما جعل المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية للأحكام الشرعية، ولكن ورد في كتاب السنة الشريفة أحاديث في الصحيح وغيره تجيز العزل عن النساء، بمعنى أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل من زوجته، بعد كمال اتصالهما جنسيًّا وقبل تمامه".



وتابعت: "من هذه الأحاديث ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، متفق عليه، ورواه مسلم".



وأوضحت أن فقهاء المذاهب كادوا يتفقون على أن العزل أي محاولة منع التقاء مني الزوج وبويضة الزوجة مباح في حالة إتفاق الزوجين على ذلك، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر.



ولفتت إلى أن المقصود بتنظيم النسل هو المباعدة بين فترات الحمل، للمحافظة على صحة الأم وحفاظًا لها من أضرار كثرة الحمل والولادة المتتالية، أو لتفرغها لتربية من لديها من أولاد. أما إذا قصد من منع الحمل وقف الصلاحية للإنجاب نهائيًّا، فإن ذلك يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده في المحافظة على إنسال الإنسان.



وأكدت دار الإفتاء في ذلك بأنه "لا مانع شرعًا من استعمال وسائل تنظيم الحمل ما دام الغرض منها المباعدة بين فترات الحمل حفاظًا على صحة المرأة من أضرار كثرة الحمل، أو تهيئة الجو المناسب لتربية الأولاد تربية سليمة صحيحة، إما إذا كان الهدف من ذلك وقف الصلاحية لإنجاب نهائيًا فهذا حرام شرعًا لأنه يتنافى مع دعوة الإسلام".



هل يجوز إسقاط الجنين بسبب الطلاق بين الرجل وزوجته



رسلت سيدة سؤالا للشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية: "هل يجوز اسقاط الجنين بسبب الطلاق بيني وبين زوجي؟



رد الشيخ أبو بكر: لا يجوز إسقاط الجنين لهذا السبب، وإسقاط الجنين محرم سواء قبل نفخ الروح على الصحيح، و بعده اتفاقا، ولا يجوز إسقاطه بحجة زيادة عدد الاطفال، أو خشية الفقر.



وأضاف : كما لا يجوز إسقاط الجنين لأن الزوجين اكتفوا بعدد معين من الأولاد ونحو ذلك، لقوله تعالى { ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا }



وأوضح أبو بكر : أنه يجوز للزوجة أخذ الاحتياطات بتركيب اللولب وحبوب منع الحمل، وإذا حدث مع ذلك حمل لم يحل إسقاطه، حتى ولو كان معهم طفل رضيع آخر، وهذا مما تساهل فيه كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله.



أرسلت سيدة سؤالا للشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية: "هل يجوز اسقاط الجنين بسبب الطلاق بيني وبين زوجي؟



رد الشيخ أبو بكر: لا يجوز إسقاط الجنين لهذا السبب، وإسقاط الجنين محرم سواء قبل نفخ الروح على الصحيح، و بعده اتفاقا، ولا يجوز إسقاطه بحجة زيادة عدد الاطفال، أو خشية الفقر.



وأضاف : كما لا يجوز إسقاط الجنين لأن الزوجين اكتفوا بعدد معين من الأولاد ونحو ذلك، لقوله تعالى { ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا }



وأوضح أبو بكر : أنه يجوز للزوجة أخذ الاحتياطات بتركيب اللولب وحبوب منع الحمل، وإذا حدث مع ذلك حمل لم يحل إسقاطه، حتى ولو كان معهم طفل رضيع آخر، وهذا مما تساهل فيه كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله.

تلقت دار الإفتاء والمؤسسات الدينية العديد من الأسئلة والاستفسارات التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وما التوجيه الشرعي الصحيح للتعامل مع ما يواجهونه من قضايا يحتاجون فيها إلى رأي الشرع من علماء الدين، وفيما يلي يستعرض«صدى البلد» أبرز هذه الفتاوى.