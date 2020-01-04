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توك شو

خبير: قتل أمريكيا قاسم سليماني رسالة تحذير لإيران

السبت 04/يناير/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
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توك شو
قال الدكتور محمد عباس ناجي رئيس تحرير دورية مختارات إيرانية، في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام إن توقيت الضربة يمثل أهمية للولايات المتحدة لأنه يعد رسالة لإيران بعدم التسامح مع أية محاولات لاستهداف مصالحها.

وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة الغد، أن أي محاولة من جانب إيران لاستهداف المصالح الأمريكية ستقابل بإجراءات حاسمة.

وأشار إلى أن إيران ما زالت مصرة على تبني سياسة الحرب بالوكالة، وهي قد تحاول استهداف مصالح أمريكية في أماكن مختلفة في العالم.

وأوضح أن هذا الاستهداف هو بداية لمرحلة جديدة من التصعيد بين إيران والولايات المتحدة حيث كانت إيران تعمل على التحضير لعمليات جديدة لاستهداف مصالح الولايات المتحدة في المنطقة ولكن الأخيرة بعثت برد حاسم بمقتل سليماني وأبو مهدي المهندس.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن ترامب، أمر بقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، بعد تصديق الأخير على مهاجمة السفارة الأمريكية ببغداد.

وأوضحت البنتاجون في تغريدات نشرتها على صفحتها الرسمية بـ "تويتر"، أن سليماني وفيلق القدس وراء مقتل المئات من الأمريكيين وقوات التحالف في العراق وسوريا.
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