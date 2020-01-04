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أخبار العالم

الحشد الشعبي يكشف حقيقة استهداف واشنطن لقافلة طبية تابعة له شمال بغداد

السبت 04/يناير/2020 - 09:18 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
قال الحشد الشعبي، اليوم السبت، إن استهداف القافلة الطبية التابعة له في التاجي، شمال بغداد، صباح اليوم، لم يتم بغارة أمريكية.

وكان الحشد الشعبي قد أعلن أن غارة استهدفت رتلًا لطبابة الحشد الشعبي قرب ملعب التاجي في بغداد".

وقال مصدر عسكري عراقي لرويترز إن الضربات أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة ثلاثة بجروح بالغة.

ولقي القيادي بالحشد الشعبي العراقي شبل الزيدي مصرعه، في غارة جوية استهدفت مركبتين في منطقة التاجي شمال بغداد.

يأتي ذلك بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وعدد من قيادات ميليشيات موالية لإيران في هجوم نفذته طائرات أمريكية داخل مطار بغداد بالعراق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في تغريدات له على تويتر، بعد ساعات من مقتل سليماني، أن "الجنرال قاسم سليماني قتل وأصاب الآلاف من الأمريكيين على مدار فترة طويلة، وكان يخطط لقتل المزيد لكننا أوقعنا به. إنه مسئول بشكل مباشر وغير مباشر عن موت الملايين، بمن فيهم عدد كبير من المحتجين الإيرانيين أنفسهم".

وأضاف ترامب "بالرغم من أن إيران لن تستطيع الاعتراف بذلك، فقد كان سليماني مكروها ومصدرًا للخوف في بلاده. الإيرانيون ليسوا حزانى كما سيوحي قادتهم للعالم. كان يجب أن يموت منذ سنوات".

وفي تغريدة أخرى، كتب ترامب "إيران لم تكسب حربًا أبدا، لكنها لم تخسر تفاوضًا"، في إشارة إلى رغبة الولايات المتحدة في التفاوض مع طهران وحثها على ذلك، في ظل دعوات في طهران للانتقام من مقتل قاسم سليماني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت أمس الجمعة، أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني، حسن روحاني بـ "الانتقام" لـ مقتل قاسم سليماني خلال الغارة الأمريكية، وتم إعلان الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام.

وفور ذلك، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، رعاياها في العراق، إلى المغادرة فورًا.
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