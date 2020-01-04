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برلمان

برلماني: تأهب الجيش الليبي ينذر بهزيمة القوات التركية ويفشل خطط أردوغان

السبت 04/يناير/2020 - 09:28 ص
أردوغان
أردوغان
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ماجدة بدوى و عبد الرحمن سرحان
أكد النائب أشرف رشاد عثمان، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، أن إعلان الجيش الليبي تأهبه واستعداده التام لملاقاة جنود أردوغان في ليبيا، ينذر بهزيمة القوات التركية ويفشل خطط الوالي العثماني في طرابلس، لأن تأهب الجيش الوطني الليبي يؤكد رفض الليبيين تدخل أردوغان في شؤونهم.

ونوه أشرف رشاد، في بيان اليوم، السبت، إلى التصريحات التي أدلي بها خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبى، وقال فيها "إن القوات الليبية استطاعت دحر عناصر الميلشيات والقوات المرتزقة المدعومة من أردوغان، مضيفًا: "دخلنا المعركة ومستعدون للتعاون مع القبائل والشعب الليبى ضد أى محاولة لتدخل عسكرى على أراضينا".

وشدد على أن بلاده لن تسمح بمحاولات حكومة الإخوان فى تركيا التدخل فى الشأن الليبى.

ولفت عثمان، إلى أن تأكيدات الجيش الليبي بمواجهة جنود أردوغان، يفشل خططه تمامًا في ليبيا ويدفع به إلى فضيحة سياسية وعسكرية على الأرض الليبية بشكل لم يتوقعه ولم يدركه من قبل.
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