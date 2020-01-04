الحاج الضوي يستهل العام الجديد بعروض مبهجة لدعم مرضى السرطان بالأقصر.. صور

مع أول أسبوع في العام الجديد 2020 واصلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، فعاليات المبادرة المميزة لإضفاء أجواء من البهجة والسعادة في قلوب المرضي وهي "ارسم ضحكة"، والتي تم تدشينها خلال الفترة الماضية بهدف رسم الضحكة على وجوه مرضى السرطان بالمستشفى من خلال فقرات فنيه وكوميدية يقدمها بعض فنانى الصعيد.



وضمن تلك المبادرة قرر الفنان الأقصري الساخر حمدي الغبري الشهير بـ"الحاج الضوي" الاحتفال بين مرضى السرطان بالمستشفى وذويهم على طريقته الخاصة، حيث زار المستشفى برفقة أعضاء فرقته الفنية المبهجة، وقدموا اسكتشات كوميدية للمرضى ومرافقيهم داخل المستشفى، وسط تفاعل كبير من الأهالي والمرضى.



وخلال فعاليات "إرسم ضحكة" قدم الحاج الضوى برفقة "سعيد الأسطورة" وأعضاء فرقته إسكتش كوميدى فى موقع انتظار المرضي، وشهد العرض عشرات المرضي ومرافقيهم الذين طالبوا باسكتشات أخرى، كما طالبوا بان تكون الفعاليات بشكل متكرر، وفي نهاية الفعالية التقط المرضي ومرافقيهم صورا تذكارية مع الحاج الضوى وفرقته.



كما حرص الحاج الضوى وفريق عمله على تقديم الدعم اللازم لصالح المرضي الذين يخضعون لعمليات جراحية بالمستشفي وفي أقسام العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي بالتواجد بينهم وإلتقاط الصور معهم.