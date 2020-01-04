السيطرة على حريق محدود نشب في مركب سياحي أمام معبد كوم إمبو

تمكنت هيئة الحماية المدنية من السيطرة علي حريق محدود نشب فى حجرة المحركات الموجودة بالجزء الخلفي لمركب سياحى ( جراند سان) .



وكانت تسير أمام معبد كوم امبو اثناء رحلتها النيلية من أسوان إلى الأقصر وذلك دون وقوع أية تلفيات او إصابات بشرية، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من اخلاء المركب فور نشوب الحريق.



وقام عبد الفتاح العاصي رئيس قطاع المنشآت السياحية بإرسال لجنة من مكتب وزارة السياحة والآثار بأسوان لمتابعة الموقف.



و التي افادت بانه تم نقل المصريين والسائحين والسائحات على متن باخرة أخرى لتناول وجبة الإفطار ثم عادوا مرة أخرى للمركب (جراند سان) لاستكمال رحلتهم إلى الأقصر.



كما تم التنسيق مع الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار لتقديم كافة التسهيلات اللازمة اثناء زيارتهم للاماكن الأثرية و إهدائهم زيارة مجانية الي مقبرة توت عنخ امون بالبر الغربي بالأقصر.