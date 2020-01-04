AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مراسم تشييع جثمان قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس.. شاهد

السبت 04/يناير/2020 - 12:34 م
مراسم تشييع جثمان
مراسم تشييع جثمان قاسم سليماني
Advertisements
قسم التوك شو
شهدت العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، مراسم تشييع القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي، أبو المهدي المهندس، اللذين قُتلا في قصف أمريكي قرب مطار بغداد فجر أمس، الجمعة.

وتوافد آلاف العراقيين إلى وسط بغداد، لتشييع جثمان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ونائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي العراقية الموالية لطهران.

وأعلنت الولايات المتحدة ، مسؤوليتها عن قتل سليماني الذي كان يهم بالخروج من مطار بغداد، عبر قصف صاروخي استهدف موكبه فجر الجمعة، قائلة إنه كان يخطط لشن هجمات وشيكة على مصالح أمريكية.

وقتل في القصف، أيضا أبو مهدي المهندس، نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، إضافة إلى عسكريين إيرانيين وعراقيين آخرين.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن قائد فيلق القدس كان يخطط لشن هجوم على دبلوماسيين وجنود أميركيين، مؤكدا أن الهجمات الأخيرة في العراق التي طالت مصالح أميركية كانت بتوجيه من سليماني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اللقطات الأولى لاستهداف قائد فيلق القدس قاسم سليماني في العراق.. فيديو وصور

مخاوف من اندلاع حرب.. أول تعليق من الكونجرس الأمريكي على مقتل قاسم سليماني في العراق

بيان عاجل من البنتاجون بشأن عملية استهداف قاسم سليماني في العراق

اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي في إيران لبحث مقتل قاسم سليماني

الحشد الشعبي يعلن عن تشييع سليماني والمهندس غدا في العراق

القائد الجديد لـ فيلق القدس: سيرى الجميع جثث الأمريكيين في كل الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

على أنغام لأ لأ.. زوجة عماد متعب تشعل إنستجرام بوصلة رقص

قائمة أسعار نيسان nissan اليوم في مصر بعد التراجع الأخير

أرجوكم لا تقتلونا.. هجوم حاد على ممثلة أمريكية بعد اعتذارها لإيران

شاهد.. لحظة دفن المذيعة نجوى قاسم في مسقط رأسها بلبنان

بعد إثارتها الجدل| شاهد.. شقيقة حسن الرداد في رحاب مسجد الحسين

شاهد لحظة وصول جثمان الإعلامية نجوى القاسم إلى لبنان.. وتأكيد سبب الوفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مساحة 2.4 مليون متر مربع.. السعودية تخطف الأنظار بتدشين أكبر واجهة بحرية سياحية

بفستان محتشم.. أصالة تتألق في حفلها بالرياض

شاهد.. منزل حلا شيحة الجديد