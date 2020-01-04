مراسم تشييع جثمان قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس.. شاهد

شهدت العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، مراسم تشييع القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي، أبو المهدي المهندس، اللذين قُتلا في قصف أمريكي قرب مطار بغداد فجر أمس، الجمعة.





وتوافد آلاف العراقيين إلى وسط بغداد، لتشييع جثمان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ونائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي العراقية الموالية لطهران.





وأعلنت الولايات المتحدة ، مسؤوليتها عن قتل سليماني الذي كان يهم بالخروج من مطار بغداد، عبر قصف صاروخي استهدف موكبه فجر الجمعة، قائلة إنه كان يخطط لشن هجمات وشيكة على مصالح أمريكية.





وقتل في القصف، أيضا أبو مهدي المهندس، نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، إضافة إلى عسكريين إيرانيين وعراقيين آخرين.



