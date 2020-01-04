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أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة على أغلب الأنحاء.. والقاهرة تسجل 9 درجات

السبت 04/يناير/2020 - 01:45 م
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا، الأحد، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد، إضافة إلى سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحرى ونشاط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. 

وبالنسبة إلى حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما يتراوح بين مترين ومترين ونصف والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية. 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر 
الصغرى العظمى
القاهرة 09 17
شبين الكوم 08 18
طنطا 08 17
دمنهور 09 17
الإسكندرية 10 17
بلطيم 10 17
مطروح 08 16
السلوم 09 15
سيوة 02 16
بورسعيد 10 17
دمياط 10 17
الزقازيق 09 16
الاسماعيلية 09 18
السويس 10 16
العريش 08 17
رفح 08 16
رأس سدر 13 16
نخل 05 16
نويبع 14 16
طابا 10 14
كاترين 00 11
الطور 09 18
شرم الشيخ 13 19
الغردقة 09 19
مرسى علم 10 17
الفيوم 08 16
بنى سويف 07 16
المنيا 06 17
أسيوط 05 17
سوهاج 06 17
قنا 06 18
الأقصر 07 18
أسوان 07 18
أبوسمبل 08 17
الوادى الجديد 07 17
شلاتين 16 21
ابو رماد 15 22
حلايب 16 19
رأس حدربة 17 20
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