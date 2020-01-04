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فن

بعد صورها الفاضحة| اختفاء المذيعة المغربية مريم سعيد

السبت 04/يناير/2020 - 01:55 م
مريم سعيد
مريم سعيد
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سعيد فراج
اختفت المذيعة المغربية مريم سعيد، من على منصات السوشيال ميديا، فلم تشارك بأي تعليق أو صور أو تفاعلات أخرى، عبر أي من حساباتها أو صفحاتها على السوشيال ميديا. 

يأتي ذلك بعدما تم إلغاء حفل زفاف مريم سعيد، وطلاقها قبل يومين من زفافها، بسبب تسريب صور فاضحة لها عبر حساب الفضائح الذي يديره المغربي "حمزة مون بيبي"، وتتورط الفنانة المغربية دنيا بطمة في دعم هذا الحساب و إمداده بالمعلومات. 

كانت مريم سعيد، مقدمة برنامج " MBCTrending" المُذاع عبر فضائية "MBC"، قد أعلنت عن انسحابها من البرنامج وانتهاء مشوارها الإعلامي به، قبل عدة أشهر، وترددت أنباء مؤخرًا حول فصلها من القناة وليس انسحابها.

وقالت "سعيد" آنذاك، إنها ستعاود الظهور للجمهور مرة أخرى دون أن تحدد الموعد أو سبب الانسحاب، مشيرة إلى أن الحياة مليئة بالخطط والتحديات التي يعمل عليها المرء، وأنها بحاجة إلى أخذ قسط من الراحة.
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