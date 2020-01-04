صورة قاسم سليماني يحتضن الإمام الحسين بن علي في الجنة تثير ضجة | شاهد

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر صورة لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بعد مقتله، وهو يحتضن الإمام الحسين بن علي في الجنة، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.
عملية اغتيال سليماني زادت من تعقيد الأوضاع، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تشن فيها القوات الأمريكية عمليات قتل ضد عناصر إيرانية متهمة بأعمال عدائية خاصة ضد المصالح الأمريكية في دول المنطقة، لكنها المرة الأولى التي تطال فيها العمليات الأمريكية أحد أبرز الشخصيات السياسية والعسكرية في إيران الجنرال قاسم سليماني الشخصية التي كانت تعتمد عليها طهران في تمكين الوجود الإيراني في دول المنطقة.
وكان أول رد من النظام الإيراني على عملية اغتيال قاسم سليماني، أنها لن تفرط في دماء سليماني، وفقا لما توعد به المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي أنه سيرد بانتقام قاس، وردده الرئيس الايراني حسن روحاني، إن بلاده ستكون "أكثر تصميما على مقاومة الولايات المتحدة"، ردا على مقتل سليماني، أشد حزما في مقاومة التوسع الأميركي والدفاع وأن بلاده سنتنتقم بلا شك لمقتل سليماني بالتعاون مع الدول الأخرى الساعية إلى الحرية في المنطقة.