أخبار الرياضة.. فايلر مرشح لتدريب غانا.. تركي آل الشيخ يثير الجدل.. إيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :دخل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، حسابات الاتحاد الغاني لكرة القدم الجديد، لتولي القيادة الفنية لمنتخب غانا، خلال الفترة المقبلة.يحاول مسؤولو لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، امتصاص حالة الغضب الشديدة لدى إدارة نادي الزمالك، بعد الأخطاء التحكيمية التي وقعت في مباراة الأبيض وأسوان الأخيرة بالدوري المصري.أثار ظهور تركي آل الشيخ رئيس نادي ألميريا الإسباني، مع أوناي إيمري مدرب آرسنال الإنجليزي السابق، الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي.أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة طنطا غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة بالدوري الممتاز.استدعت نيابة الأموال العامة مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق للرد على البلاغات المقدمة من عدة محامين بشأن تقرير الرقابة الإدارية الذى سجل بعض المخالفات لمجلس الجبلاية السابق فى عقد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر المقال عقب خروج الفراعنة المخزي من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر .فتح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الطريق للتخلي عن المغربي وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الشتوية حال التعاقد مع المهاجم النيجيري إليكي من لوزيرن السويسري.كشف أنيس بن ميم، محامي الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق، وجهة اللاعب المقبلة بعد رحيله عن القلعة البيضاء.كشف منصف خماخم، رئيس النادي الصفاقسي التونسي، حقيقة مفاوضات النادي الأهلي معهم ، لضم لاعبهم، فراس شواط خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.أفادت تقارير صحفية فرنسية، بأن الجزائري يوسف بلايلي، جناح فريق أهلي جدة السعودي يرغب في الرحيل عن الفريق، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.