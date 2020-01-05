مشاهير من بلدنا.. عباس البليدي فنان اعتزل الشهرة حبا فى الدمايطة

عباس البليدى مطرب وملحن ولد فى دمياط، وهو ما لا يعرفه عنه الكثيرون، حيث ولد بدمياط 26 يناير 1910 وتخرج بتفوق في معهد فؤاد الأول للموسيقى العربية وعمل بالإذاعات الأهلية وحقق انتشارا واسعا جعل الإذاعة الحكومية المصرية تسارع في التعاقد معه ضمن أول دفعة مطربين لها عند افتتاحها عام ١٩٣٤ ليصبح مطربها وملحنها الأول.



وسجل للإذاعة المصرية مائة وثلاثين أغنية متنوعة ما بين وطنية ودينية وعاطفية ناجحة وأغاني للمناسبات تفوق فنيا وجماهريا على زملائه عبد الغني السيد وإبراهيم حمودة وبسبب نجاحه تستعين به السينما للغناء بالأفلام.



كما سبق أم كلثوم بخمسة عشر سنة في غناء أغار من نسمة الجنوب من تلحينه.





بداية شهرته

اسمه الحقيقي عباس حسن محمود البليدى والى جانب دراسته الأولى واستكمالا لما يهواه ويحبه من فنون الطرب التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى (معهد الموسيقى العربية الآن)، وحصل على دبلوم المعهد 1936 بعد أن أصقل موهبته الفنية بالغناء، وأيضا بجوار دراسته للموسيقى وأداء الموشحات والأدوار القديمة وأثناء الدراسة كان يقدم ويحيى خمس حفلات غنائية فى الإذاعات الأهلية بدون أجر وخاصة إذاعة وادى الملوك.



وانضم إلى فرقة أنصار الموسيقى الشرقية القديمة برئاسة عباس جمجوم، وبعد أن افتتحت الإذاعة المصرية فى موسم 1934 شجعه الرباع المصري والرياضى العالمى والممثل السينمائى مختار حسين على دخول امتحان الإذاعة، ونجح وأحيا ثلاث إذاعات فى أول شهر له فى موسم 1938، وكان أول الحانة عندليب الروض من نظم سيد محمود محمد وشارك فى ميكرفون الإذاعة مع نجوم الطرب والغناء عبده السروجى وعبد الغنى السيد وابراهيم حموده وغيرهم.





وقام بتسجيل أول لحن من إبداعه فى الإذاعة بعنوان «عندليب الروض» من نظم إبراهيم سرموح، ولاقى ذلك اللحن الإعجاب من المستمعين وكانت الدعوة من محمد سعيد لطفى رئيس الإذاعة أن يقوم بتلحين قصيدة أغار من نسمة الجنوب، وبالطبع قبل أن تغنيها أم كلثوم – وظل الفنان عباس البليدى وبشهادة شيوخ الفن هو المتفرد فى ارتجال واداء الموال لجمال وخصوبة صوته واتساع منطقته الصوتية ومعرفته أيضا بالمقامات الموسيقية العربية والفنان عباس البليدى كان أول ما غنى قصيدة أغار عليك من نسمة الجنوب قبل أن تغنيها أم كلثوم بحوالى 15 سنة من نظم أحمد رامى، ومما لا بد أن يذكر عن الفنان عباس البليدى ما سجله معى فى منزله فى منطقة منيل الروضة.



وظهر الفنان عباس البليدى فى المحافل الفنية يلازمه عوده ويغنى من ألحان عبده الحامولى ومحمد عثمان وسلامة حجازى وأحمد أبو خليل القبانى وسيد درويش وداوود حسنى ومصطفى رضا ومحمود صبح، وله العشرات من الألحان فى الأغنيات الإذاعية، ومن تلك الروائع اليوم ده ميعادك والنيل (حبيبى الغالى) وعجبى عليك يا هوى من نظم ابراهيم كامل رفعت – اقولك ايه تأليف عصمت الحبروك – الهى ارحمنى من نظم طاهر الزمخشرى – اه من عيونك و احبك من نظم محمد الفيومى – ان كان بيقولوا انا هونت للشاعر احمد السمره – الكروان من نظم اسماعيل حسن – الفرحه تمت و بيت النتاش تاليف فتحى قوره – بحبها ولسه بدرى تاليف قاسم مظهر - بلد الحبايب فين و فى الاحلام الحلوه و فاكرك و يا خيال الفن تأليف عبد اللطيف البسيونى – جميل ياليل خداع و لفيت على الحلوين – مابين الورد والياسمين – محبى ليه و ويا الاحبه من نظم محمد على احمد – جارى وانا جاره لأحمد حسونة.





وكان أول أعمال الفنان الشاعر أحمد شفيق كامل لأعماله الشعرية بالاذاعه كلمات دايما تقول بكره – ديارنا اللى تركناها لمحمود حسن إسماعيل – رب الكرم موجود لعبد المجيد عبد الفتاح – سبحان الله لعلى سليمان – شفت مره وردتين تأليف فتحى ابو الدهب – صوت الضمير من نظم على الفقى - عودتنى على دمع عنيك تأليف سعيد المصرى – فايت على حيكم تاليف احمد منصور – قمر وماشى من نظم سيد عبد الظاهر – وكانت أول كلمات المؤلف السكندرى مصطفى عبده بإذاعة القاهرة نشيد مصنعنا طالب عمال – ياام الضفاير عجب لاحمد السلامى – يا صايمين رمضان تأليف السيد ذكرى – ياناسى عشرة زمان تأليف إبراهيم سرموح – يا غايب من سنين عنى تأليف مهدى سليمان – يابنى الهدى للشاعر طاهر أبو فاشا .



ورغم ابتكاره لألحان كثيرة، إلا أنه تغنى بموسيقى العديد من نجوم الموسيقى ومنهم عزت الجاهلى والذى تغنى بألحانه إحنا النهاردة، وليه سارح من نظم عبد الفتاح مصطفى ومن ألحان رياض البندك غنى الفجر فى الأفق لاح من نظم فدوى طوقان الملحن كامل يوسف قدم له لحن احلف لى يا قلبى نشيد العلم من نظم محمد على احمد والحان عبد الحليم على أنا الفلاح من نظم المؤلف السكندرى اسماعيل جبر وتلحين فؤاد حلمى ومن الحان مدحت عاصم وكلمات عبد الله شمس الدين انشد دعاء القافلة درة المشرقين ( الدستور) من نظم عبد الوهاب الحناوى وألحان عبد الحميد توفيق زكى راودتنى فى الروض من نظم محمود جبر والحان عبد الحليم نويره ومن الحان احمد صدقى غنى من حبنا حبناه من نظم ابراهيم كامل رفعت و روحى فى ايدك من نظم عبد الفتاح مصطفى وغنى دويتو مع بديعه صادق سليمه سامعانى من نظم على سليمان وألحان الموسيقار السكندرى عبد الروؤف عيسى سر الزهور من نظم عبد الفتاح مصطفى وعشرة زمان من نظم ابراهيم سرموح والحان الخالد حسين جنيد صبا قلبى الى دنياك من نظم محمود السيد شعبان وألحان رياض السنباطى.



وأشهر ما غنى عدينى يا معداوى من نظم الشاعر الكبير احمد السمره ع الجهادية من أول أغنيات ثورة يوليو من نظم مصطفى الطائر ويا أصيل الخال من نظم ابو سمره والحان سيد مصطفى ومن ألحان محمد الموجى غنى غاليه ومن الحان محمد القصبجى يا خالق الأكوان وقطفنا الورد والياسمين ومن الحان احمد شريف فى بستان الهوى ومن ألحان الخالد على فراج غنى مكتوب لى اهواك ومن الحان عبد العظيم محمد غنى ورد الاحبه من نظم حسن السوهاجى واغنيات قدمها من خلال الإذاعات ومنهم اشوف جمال القمر – وعشر بلابل – وعاودتنى الذكريات – غنى يا طير – ومع صوت نوال محمد غنى مين فى الحياه – يا طالع السعد – ياام الاساور – يا مرحبا- وموال ياللى نويت الغرام .



وشارك الفنان عباس البليدى فى السينما الغنائية وكان أول مرة فى أحداث فيلم العامل وغنى مع ثريا حلمى وزكى عبد الحميد وكان بطولة فاطمه رشدى وحسين صدقى ومن إخراج أحمد كامل مرسى وعرض 1943 فيلم الام وغنى امام محمود شكوكو وشافيه أحمد وأحمد عبد الله ومع امينه رزق وليلى فوزى وكان من اخراج عمر جميعى وعرض 1945 عنتر وعبله وغنى امام سيد سليمان وشافيه أحمد عنتر يا حاميها من نظم بيرم التونسى والحان محمود الشريف ومن اخراج نيازى مصطفى وعرض 1945 فيلم الاب وغنى امام شريفه فاضل ورقص هدى شمس الدين ومن إخراج عمر جميعى وعرض 1947 الشرف غالى وغنى امام نور الهدى ومحمود شكوكو ومحمد علوان موال الاوله قلبى من نظم حسن عبد الوهاب والحان محمود الشريف من إخراج احمد بدر خان وعرض 30 ابريل 1951 انا بنت ناس.



وغنى مع محمد قنديل وسيد إسماعيل وفاطمه على وبرلنتى حسن وايضا فاتن حمامه ومن إخراج حسن الامام وعرض 13 أغسطس 1951 لك يوم يا ظالم وغنى لك يوم يا ظالم بجوار محمد عبد المطلب ومحسن سرحان وفاتن حمامة ومن إخراج صلاح ابو سيف وعرض 19 نوفمبر 1951 وكان الفيلم رقم 8 الإيمان وغنى موال من الحانه ونظم عبد الفتاح مصطفى وشارك التمثيل ماجده وحسين رياض ووداد حمدى ومن إخراج أحمد بدرخان وعرض فى 25 فبراير 1952 الفيلم التاسع بيت النتاش وغنى عدينى يا معداوى امام شادية واسماعيل يس ومن اخراج حسن حلمى وكان العرض 26 فبراير 1952 والفيلم العاشر آمنت بالله وغنى اغنية المولد من نظم بيرم التونسى والحان احمد صدقى وشارك فى الغناء ثريا حلمى ومحمد صادق واسماعيل يس وكان العمل من إخراج محمود ذو الفقار وعرض 3 نوفمبر 1952 اما الفيلم رقم 11 فى الغناء على الشاشه البيضاء فكان مصطفى كامل وغنى موال أسروك ألد العدا إمام من ألحانه وكلمات مأمون الشناوى انور احمد وماجدة وأمينة رزق ومن إخراج أحمد بدرخان وعرض 14 ديسمبر 1952 ومن الحصر أجد أن فيلم مصطفى كامل كان آخر أعماله فى السينما.



وشارك الفنان عباس البليدى فى اول اوبريت غنائى بالإذاعة المصرية عام 1941 وكان ( ادم وحــواء ) وشاركه الغناء إبراهيم حمودة وصلاح الدين حمدى ومحمد البكار والهاوى فتيرى ينى وهو فلاح من فاقوس من اصل يونانى وأطلق عليه الاستاذ فكرى وكتب كلماته عبد الله أحمد عبد الله ( ميكى ماوس) وألحان عبد الحميد توفيق زكى وبعد ذلك قدم العديد من الاوبريتات والصور والبرامج الغنائية الإذاعية ومنهم البرنامج الغنائى ابناء الفنون وشارك بالغناء بجوار كارم محمود وفايده كامل وعبد الحليم حافظ ومن كلمات أحمد مخيمر وألحان محمود محمد كامل ومن إخراج السيد بدير – اوبريت اللؤلؤ المسحوره وغنى بجوار ابراهيم حموده وأحلام ومن تأليف محمد على احمد والحان روؤف ذهنى ومن إخراج ديمترى لوقا – جنة الصحراء برنامج غنائى وشاركه الغناء شفيق جلال وهند علام وفاطمه على والبرنامج من تأليف السيد ذكرى وحيرم الغمراوى ومن الحان فؤاد حلمى ومن اخراج محمود السباع – سهره فى الحسين برنامج غنائى وشارك محمود شكوكو وسيد مكاوى وصلاح عبد الحميد وعائشه حسن وشفيق جلال وعبد الغنى السيد ومن تأليف فتحى قوره والحان سيد مكاوى وإخراج مصطفى ابو حطب – الملحمه الشعبيه عابد المداح وعنى مع فاطمه على من نظم والحان محمود اسماعيل جاد وإخراج محمود يوسف – البرنامج الغنائى عوف الأصيل مع كارم محمود ومن نظم عبد الفتاح مصطفى والحان احمد صدقى وإخراج مجموعة من المخرجين انور المشرى وعلى قدرى وعبد الوهاب يوسف –



وعام 1955 قدم البرنامج الغنائى غاليه وشاركه الغناء شفيق جلال وعبد العظيم محمد واحلام وسعاد الرشيدى وكان من تأليف محمود اسماعيل جاد والحان محمد الموجى – فرحة العيد برنامج ظهر عام 1963 وغنى خلال احداثه شفيق جلال والمطربة فجر ومحمد العزبى ورضا هلال ومن تأليف فتحى قوره والحان عبد الروؤف عيسى ومن اخراج مصطفى ابو حطب – الصوره الغنائيه فرح شرقاوى وغنى مع عصمت عبد العليم والملحن سيد مصطفى ومن نظم طاهر ابو فاشا ومن إخراج عثمان اباظه - الصوره الغنائيه كتاب الثورة غناء حورية حسن وعصمت عبد العليم وسيد اسماعيل ومحمود شكوكو ومن نظم كمال منصور والحان يوسف شوقى واخراج يوسف الحطاب – الصوره الغنائيه ليالى الانس وغنى مع لور دكاش ومحمد قنديل وعصمت عبد العليم والثلاثى المرح وثلاثى النغم ومن تاليف عبد القادر محمود والحان يوسف شوقى – من مصر لاسكندريه تلك البرنامج الغنائى من غناء محمد رشدى وعصمت عبد العليم ومن تاليف حيرم الغمراوى والحان محمود الشريف – البرنامج الغنائى مجنون ليلى وغنى مع عبد الحليم حافظ وكارم محمود ونجاة الصغيره وابراهيم حموده ومن الحان عبد الحميد عبد الرحمن ومن اخراج حسنى الحديدى ووقف الفنان عباس البليدى على خشبة المسرح الغنائى وكما فعل سيد درويش انتهج عباس البليدى نفس المشوار وقام بالغناء المسرحى مع المطربة ملك محمد ومسرحها الغنائى.



سبب اعتزاله

كان له طابع غريب بالنسبة لزملائه من الفنانين كان سببا باعتزاله، حيث لم يكن يتخلف عن إحياء أي فرح يدعى له بدمياط ليجتمع بعده للقاء أحبته بدمياط وعندما شعر أن الشهرة ستحرمه تلك المتعة قرر الاعتزال وترك الساحة المطربين الجدد من جيل عبد الحليم حافظ وغيره من النجوم ..نال جائزة الدولة من الرئيس عبد الناصر وتوفي بفيلته بمنيل الروضة فى هدوء 11 سبتمبر 1996.