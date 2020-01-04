انتظام لجان امتحانات النقل الإعدادي والثانوي بمنطقة الجيزة الأزهرية

تفقد فضيلة الدكتور أحمد جاد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية ، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠١٩ /٢٠٢٠ م، لمراحل النقل الإعدادي والثانوى .





حيث قام بزيارة معهد فتيات الشيخ زايد ومعهد الشيخ زايد نبين الاعدادي الثانوي بإدارة ٦ أكتوبر التعليمية ، و معهد فتيات نكلا ومعهد فتيات جزاية الإعدادي الثانوي بإدارة صلاح ابو اسماعيل التعليمية .





وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية عدم وجود أي شكوى داخل اللجان تعيق الامتحانات ، حيث أدى الطلاب والطالبات الإمتحان في جو من الهدوء.





يأتي ذلك في إطار حرص رئيس الإدارة المركزية على متابعة سير الامتحانات بالمعاهد من خلال جولات مفاجئة، بهدف التعرف على المشكلات التي تواجهها المعاهد والطلاب أثناء عقد الامتحانات على أرض الواقع ومحاولة تذليلها، بل والتعرف على وسائل النهوض بها.





ومن جانبه وجه الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جميع رؤساء المناطق بعمل جولات تفقدية للامتحانات والاطمئنان من الطلاب على الأسئلة وموافقتها للمنهج الذي تم شرحه.





وشدد خليل، على ضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب والعمل على نظافة اللجان، وعدم دخول الطلاب والمراقبين بأجهزة المحمول داخل المعاهد ولجان الامتحان مع مراعاة حسن معاملة الطلاب داخل اللجان.





كما شدد على توافر الزائرة الصحية بالمعاهد ومدى صلاحية الأدوية الموجودة وإمكانية توفير حقيبة إسعافات أولية وتوفير الأمن والسلامة الصحية لجميع العاملين فى جميع المعاهد الأزهرية.



