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أخبار العالم

بومبيو يهاتف محمد بن زايد بشأن اغتيال قاسم سليماني

السبت 04/يناير/2020 - 05:03 م
صدى البلد
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رحيم يسري
بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هاتفيا مع الأمير محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، مسألة اغتيال قاسم سليماني.

وقال الوزير الأمريكي في تغريدة على تويتر "تحدثت مع محمد بن زايد بشأن قرار الرئيس دونالد ترامب لحماية مصالح وأفراد الولايات المتحدة في الخارج".

وأكد بومبيو أن دولة الإمارات تشعر بالقلق إزاء استمرار الاستفزازات العسكرية للنظام الإيراني.

وتابع " الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بوقف التصعيد".

وفي وقت سابق، بحث الوزير الأمريكي مسألة اغتيال سليماني مع الرئيس العراقي برهم صالح.

يأتي ذلك عقب مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني رفقة أبو مهدي المهندس القيادي بميليشيا الحشد الشعبي جراء ضربة أمريكية يوم الجمعة.
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