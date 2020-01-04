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محافظات

بـ 400 مليون جنيه .. محافظة الجيزة يوقع بروتوكول لتطوير 13 منطقة

السبت 04/يناير/2020 - 05:10 م
أحمد راشد محافظ
أحمد راشد محافظ الجيزة
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محمد الصاحى
وقع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بروتوكول مع المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، لتطوير ١٣ منطقة غير مخططة، في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية.

ويشمل التوقيع تطوير 13 منطقة غير مخططة بمحافظة الجيزة بأحياء العمرانية والهرم والوراق وبولاق الدكرور وشمال الجيزة و مدينة الجيزة ضمن خطة الدولة التي تهدف إلى تحسين الحالة العمرانية وتطوير هذه المناطق بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجي للمدينة والاشتراطات التخطيطية.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان البروتوكول يتضمن تطوير عدد ٢٤ شارعا في ١٣ منطقة في الأحياء الخمس، مؤكدا أن تكلفة تلك الأعمال تبلغ 400 مليون جنيه.

حضر توقيع البروتوكول اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، والدكتورة هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، واللواء علاء بدران السكرتير العام لمحافظة الجيزة.
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