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رياضة

صبحي والجيوشي يعتمدان خطة الأنشطة الرياضية بالجامعات خلال فبراير المقبل

السبت 04/يناير/2020 - 07:47 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أقام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات الذي يترأس مجلس إدارته الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا ترأسه الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد، والدكتور هشام الجيوشي السكرتير العام للإتحاد، للتحضير ودراسة ومناقشة الفعاليات والأنشطة الرياضيةالتي ستقام بالجامعات خلال شهر فبراير القادم من أجل وضع خطة للاستعداد والتجهيز لها.

وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على إسناد تنظيم إسبوع شباب الفتاة الجامعية لجامعة الفيوم خلال الفترة من 31 يناير حتى 6 فبراير، وإقامة الملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين بجامعة قناة السويس خلال الفترة من 1 فبراير حتى 4 فبراير، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، بالاضافة الى استضافة جامعة سوهاج لأسبوع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعات المصرية خلال الفترة من 8 فبراير حتى 13 فبراير.

حضر الاجتماع الذي أقيم بمقر الإتحاد الرياضي المصري للجامعات واستمر قرابة الثلاث ساعات كل من الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور أحمد عبد الله وكيل كلية تربية رياضية جامعة سوهاج، بالإضافة إلى مديري الرياضة ومديري رعاية الشباب في 25 جامعة حكومية و جامعتين خاصتين هما الجامعة العربية المفتوحة وجامعة الشباب العربي الأفريقي.

وقد راعى مسئولو الاتحاد الرياضي المصري للجامعات الذي يشرف على هذه الأنشطة والفعاليات توصيات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن يكون الهدف من إقامة هذه المنافسات هى رفع الكفاءة البدنية والرياضية بين طلبة الجامعات، وبث روح المنافسة والبطولة بين الجميع.
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