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برلمان

نائب مستقبل وطن لوزير الأوقاف: أين دور الأزهر في تجديد الخطاب الديني

السبت 04/يناير/2020 - 07:49 م
وزير الأوقاف الدكتور
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
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عبد الرحمن سرحان / تصوير احمد بيسو
وجه النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، سؤالا الي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أين دور الأزهر والمؤسسات الدينية في تجديد الخطاب الديني ؟

وقال المغازي خلال ورشة العمل التي نظمها مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد،اليوم، السبت، بعنوان " دور الخطاب الديني الوسطي في بناء الشخصية"، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والشيخ جابر طايع، وكيل أول وزارة الأوقاف والمتحدث الرسمي باسمها ، والنائب د. عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، ورئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، واللواء يحيي عيسوى، أمين لجنة شئون العلاقات الحكومية، والمستشار أحمد فوزى، عضو الأمانة العامة للحزب.

وعدد من قيادات الحزب ووزارة الأوقاق، نتحدث منذ سنوات عن ضرورة تجديد الخطاب الدينى، ونتيجه لما شاهدته مصر منذ أحداث ٢٠١١ والمجتمع ينظر إلي الدين نظرة عدم القناعة فيما يتحدث فيه الفقهاء ورجال الدين ، وهذا أوصلنا الي انا اصبحنا نعيش في حاله من الانحلال الخلقي.

وتابع وكيل اللجنة، نريد أن نفقه الشباب بتعاليم دينهم الحقيقي، سواء من خلال الأحزاب او العلماء والأئمة الموجودين في المساجد خاصة في المناطق الريفية، مؤكدا بأن الخطب التي يتم القاؤها علي المواطنين أصبحت خطبا تقليدية، مطالبا أن يكون هناك دور حقيقي لمؤسسات الدينية في تجديد الخطاب الديني.
نائب مستقبل وطن لوزير الأوقاف: أين دور الأزهر في تجديد الخطاب الديني
نائب مستقبل وطن لوزير الأوقاف: أين دور الأزهر في تجديد الخطاب الديني
نائب مستقبل وطن لوزير الأوقاف: أين دور الأزهر في تجديد الخطاب الديني
نائب مستقبل وطن لوزير الأوقاف: أين دور الأزهر في تجديد الخطاب الديني
نائب مستقبل وطن لوزير الأوقاف: أين دور الأزهر في تجديد الخطاب الديني
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