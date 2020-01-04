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رياضة

يرفض التجديد بـ 7 ملايين يورو .. حارس شالكة ينتقل إلى بايرن ميونيخ

السبت 04/يناير/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أنهى نادي بايرن ميونيخ الألماني تعاقده مع الحارس الشاب ألكسندر نوبل قادما من شالكة، من بداية الموسم القادم.

ومضى نوبل (23 عاما) على خطى حارس بايرن مانويل نوير (33 عاما)، الذي انتقل من شالكة إلى النادي البافاري عام 2011، قبل أن يحقق مسيرة لافتة شملت فوزه بلقب (بوندسليجا) 7 مرات ودوري أبطال أوروبا عام 2013، وكأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني.

وامتنع نوبل الشهر الماضي عن تمديد عقده مع شالكه، وأعلن بايرن التعاقد معه بانتقال حر نهاية موسم 2019-2020، ولفترة 5 مواسم.

وبحسب التقارير، رفض نوبل عرضا من شالكة لتمديد عقده مقابل راتب سنوي قيمته 7 ملايين يورو، ويتقاضى مع بايرن راتبا يصل إلى 5.5 مليون يورو.
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