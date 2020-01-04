ترجمة خطبة الجمعة لـ 18 لغة .. إطلاق البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف قريبا

قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه منذ ما يقرب من 4 سنوات طرح كتابا بعنوان" فى فضاء الثقافة" تطرق إلى أن ضيق الأفق الثقافى من المشاكل، ومطلوب من الأحزاب والجامعات أن تقود الوعى الثقافى للشباب، ولا ينكر أحد أنه حدثت حالة تسطيح ثقافة كبيرة ، واستردادها سيكون من خلال الثقافة أيضا، وهذا ما بدأت الدولة فيه بالفعل خلال السنوات السابقة ومكملة هذا الطريق، وهناك عدد من اللقاءات التى حرصت الوزارة على التوعية من مخاطر المتسيبين، متابعا:" لا نستطيع أن نقضى على التشدد سوى من خلال القضاء على التسيب، ولابد من صحوة العقل فى التفكير والانتقال من ثقافة التلقين لثقافة التفكير".



جاء ذلك ردا على سؤال النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، حول دور الأزهر والمؤسسات الدينية في تجديد الخطاب الديني، وذلك خلال ندوة "دور الخطاب الديني الوسطى في بناء الشخصية"، التي ينظمها حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، و بحضور وزير الأوقاف، وعدد من قيادات الحزب، على رأسهم الأمين العام للحزب، المهندس حسام الخولي، والدكتور عبد الهادي القصبي، وعلاء عابد، نائبي رئيس الحزب.



وأشار وزير الأوقاف، أن الوزارة تواجه التسيب، بشكل حازم، وخطب الجمعة على مدار السنوات الستة الماضية يتم التطرق فيها إلى فلسفة العبادة، حيث توضع من خلال رؤية محددة، ويتم وضع تصور للخطبة على مدار السنة، وهناك دراسة علمية لخطبة الجمعة، مؤكدًا أن تشدد البعض تسبب فى خوف آخرين من الحديث فى الدين، وفى فترات فهم خطأ أن مواجهة التطرف تقتضى تجفيف منابع التدين، وهذا الأمر خطرا على المجتمع لأنه يجعل الأرض خصبة لنشر التطرف.



وأعلن وزير الأوقاف، عن تدشين 4 دورات مع التربية والتعليم بالتنسيق مع القيادة السياسية بشأن هذا الأمر من خلال نشر الوعى والثقافة، لافتا، إلى أهمية أن يكون هناك نقد موضوعي بناء، والبعد عن الخواطر لبناء المجتمع ، والحديث بموضوعية، والرد أيضا يكون بموضوعية، متابعا:" فى العلم لن تصل إلى ما تريد حتى تعلم ما لا تريد، وفى السياسية لن تصل إلى ما تريد حتى تتحمل مالا تريد.



وأعلن جمعة، أن موقع الوزارة تجاوز ما يقرب من 23 مليون زائر ومتابع، ووصل عدد المشتركين عبر صفحة الوزارة على الفيس بوك ما يقرب من 1.5 مليون، ويتم ترجمة خطبة الجمعة ل18 لغة على مستوى العالم، وقريبا سيتم إطلاق البوابة الإلكترونية للوزارة بتقنيات عالمية.