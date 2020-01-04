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رياضة

الدوري الإسباني | أتلتيكو مدريد يهزم ليفانتي 2-1 يقفز للمركز الثالث.. فيديو

السبت 04/يناير/2020 - 09:34 م
صدى البلد
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حسن العمدة
حقق أتلتيكو مدريد فوزًا صعبًا علي ليفانتي بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب واندا ميتروبوليتانو فى الجولة الـ19 ، ضمن منافسات الدوري الاسباني .

وافتتح أتلتيكو مدريد التهديف فى الدقيقة 13 عن طريق أنخيل كوريا من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .

وأدرك ليفانتي هدف التعادل فى الدقيقة 16 عن طريق روجر مارتي سالفادور من تسديدة رائعه داخل منطقة الجزاء .

وتمكن فريق اتلتيكو مدريد من أحراز هدف التقدم مرة أخري فى الدقيقة 18 عن طريق فيليبي من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء بعد عرضية رائعه من زميله ليفشل حارس ليفانتي من إمساك الكرة ، وتسكن الشباك علي الفور .

وبهذه النتيجة يقفز أتلتيكو مدريد الي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، بينما تجمد ليفانتي في المركز التاسع بـ 26 نقطة.
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