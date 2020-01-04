تجديد حبس خالد داوود لاتهامه بمشاركة جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها

قررت النيابة العامة تجديد حبس خالد داوود، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بمشاركة جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أغراضها.





وذكرت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أن "داوود" وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان الإرهابية في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي.



