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حوادث

تجديد حبس خالد داوود لاتهامه بمشاركة جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها

السبت 04/يناير/2020 - 09:29 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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محمد عبدالله
قررت النيابة العامة تجديد حبس خالد داوود، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بمشاركة جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أغراضها.

وذكرت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أن "داوود" وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان الإرهابية في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي.

واستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.
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