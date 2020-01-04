مشاجرة عنيفة بين مخمور و راكب داخل عربة مترو .. شاهد ماذا حدث

أصيب مجموعة من الركاب بحالة من الرعب عندما نشبت معركة دامية بين اثنين من المسافرين في عربة مترو بلندن في الساعات الأولى من يوم رأس السنة.



واظهرت لقطات مروعة رجلًا مخمورًا يرتدي سترة سوداء احتك بأحد الراكب قبل ان يدلع بينهما مشاجرة في خط قطار اليوبيل بالقرب من محطة نورث غرينتش في حوالي الساعة الثانية صباحا.



ونشب الشجار حين دفع أحد الركاب الغاضبين الرجل المخمور إلى الأرض بعد تبادل الكلمات معه، بينما كان الركاب يراقبون المشاجرة في خوف فيمال حاول ركاب آخرون فض المشاجرة.