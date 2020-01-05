فالفيردي يكشف سر سقوط برشلونة أمام إسبانيول

كشف إرنسيتو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة سر سقوط فريقه في فخ التعادل أمام إسبانيول بنتيجة 2 - 2،أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الإسباني.



وقال إرنسيتو فالفيردي في تصريحات صحفية:" كان بإمكاننا التقدم بنتيجة 3 -1، قبل أن يدرك إسبانيول التعادل بتسجيله الهدف الثاني، لكن الفريق تأثر بطرد دي يونج في الدقيقة 75.



وأضاف فالفيردي:" نشعر أننا خسرنا نقطتين في مباراة كنا قادرين على الخروج منها بثلاث نقاط.



ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 40 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما وصل إسبانويل إلى النقطة الـ 11 في المركز الأخير.