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أخبار العالم

ظريف لـ ترامب: نهاية تواجد أمريكا الخبيث اقتربت

الأحد 05/يناير/2020 - 11:25 ص
ترامب وظريف
ترامب وظريف
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محمد علي
رد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، على التغريدات التي نشرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، والتي هدد فيها إيران باستهداف 52 موقعا، وذلك بعد أن اغتالت أمريكا الجمعة الماضية، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

قال ظريف بتغريدة : "بعد ارتكاب خرقًا سافر للقانون الدولي في الاغتيال الجبان الجمعة، دونالد ترامب يهدد مرة أخرى بخروق جديدة.. استهداف مواقع ثقافية هي جريمة حرب.. سواء ركلت أو صرخت، نهاية وجود أمريكا الخبيث في غرب آسيا قد بدأ".

وكان ترامب قد قال في تغريداته التي رد عليها ظريف: "تتحدث إيران بجرأة حول استهداف مصالح أمريكية معينة كثأر لتخليصنا العالم من قائد إرهابي قام بقتل أمريكي (مؤخرا) وجرح العديد بصورة بالغة، دون ذكر كل الناس التي قتلهم في حياته بما فيهم العديد من الإيرانيين مؤخرا.." .

وتابع ترامب قائلا: "كان (سليماني) يهاجم سفارتنا ويحضر للمزيد من الضربات في مناطق أخرى، إيران لم تكن سوى مشاكل على مدى سنوات عديدة، ليكن هذا تحذيرا أنه إن ضربت إيران أي أمريكي أو مصالح أمريكية فلدينا 52 هدفا (يمثلون الـ52 رهينة أمريكية الذين أخذتهم إيران قبل سنوات عديدة) بعضها (الأهداف) لها أهمية عالية لإيران وللثقافة الإيرانية، وهذه الأهداف وإيران بحد ذاتها ستضرب بسرعة فائقة وبقوة كبيرة، الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أي تهديدات جديدة".

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