شاهد.. مظاهرات في الولايات المتحدة احتجاجا على التصعيد ضد إيران

عرضت فضائية "يورو نيوز" لقطات حية لمظاهرات في الولايات المتحدة احتجاجًا على التصعيد ضد إيران، حيث تجمع متظاهرون في مدينة سياتل الأمريكية الأحد 5 يناير للتعبير عن معارضتهم للإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتطورات في العراق وإيران، والتي يخشى البعض من أن تكون بمثابة "استفزاز قد تنتج عنه حرب".



وهتف المتظاهرون "لا للحرب"، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "الضربة ضد الحرب" و "لا للحرب أو العقوبات".



وكان قد تجمّع متظاهرون السبت 4 يناير في واشنطن ونيويورك وسياتل ومدن أخرى في الولايات المتحدة رفضًا لأي حرب مع إيران وللمطالبة بخروج القوات الأمريكية من الشرق الأوسط، وذلك غداة الضربة التي قُتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني في بغداد.



وتجمّع أمام البيت الأبيض نحو مئتي شخص تلبية لدعوة منظمات يسارية، وقد طالبوا بـ"انسحاب القوات الأميركية من العراق فورًا" وبـ"رفض الحرب على إيران والعقوبات المفروضة عليها".





وهتف أحد منظّمي التظاهرة أمام البيت الأبيض "لن نسمح بجر بلادنا إلى حرب عبثية جديدة"، ثم توجّه المتظاهرون إلى فندق ترامب القريب من مقر الرئاسة.

