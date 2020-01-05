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أخبار العالم

مستشار خامنئي: إيران ستستهدف مواقع عسكرية ردا على اغتيال سليماني

الأحد 05/يناير/2020 - 02:02 م
المرشد الأعلى الإيراني
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
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رحيم يسري
قال مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إن "رد إيران على مقتل قاسم سليماني سيكون عسكريا بالتأكيد.. وضد مواقع عسكرية"، وفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية.

كانت إيران استدعت السفير السويسري لديها بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "العدائية"، وفقًا للتلفزيون الإيراني.

وسلّمت طهران السفير السويسري رسالة احتجاج على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران، بشكل مباشر عبر "تويتر"، مؤكدًا أن واشنطن حددت 52 هدفا إيرانيًا سيتم قصفها إذا استهدفت طهران أي أمريكي أو من أصول أمريكية انتقامًا لمقتل قاسم سليماني.
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